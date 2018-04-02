Миграционный учет иностранцев в период проведения в России Чемпионата мира по футболу

В полиции Зеленограда рассказали про постановку на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, а также регистрация граждан Российской Федерации в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

Безопасность во время чемпионата мира по футболу — один из главных приоритетов России как страны-организатора турнира. В этой связи и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и кубка конфедераций FIFA 2017 года» на территориях городов Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи в период с 25 мая по 25 июля 2018 года вводится следующий порядок регистрации граждан:

— Для граждан Российской Федерации и иностранных граждан, останавливающихся в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах и туристских базах, этот процесс будет незаметным — их зарегистрируют администрации этих средств размещения.

— Граждане Российской Федерации, останавливающиеся в частном секторе, регистрируются в течение трех дней после приезда на новое место жительства, временное или постоянное. В этом случае им необходимо лично обратиться в территориальные органы МВД РФ для регистрации, представив заявление установленной формы (шаблоны документов размещены на сайте МВД в разделе «Регистрационный учет» https://мвд.рф/Deljatelnost/emvd/guvm/регистрационный-учет) и документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

— Иностранные граждане или лица без гражданства, останавливающиеся в частном секторе, регистрируются по месту пребывания или по месту жительства в течение одних суток после прибытия. Им лично или принимающей стороне необходимо обратиться в территориальные органы МВД РФ и представить документы, предусмотренные законодательством РФ. Со списком документов можно ознакомиться на сайте МВД в разделе «Осуществление миграционного учета».

Территориальные органы МВД РФ регистрируют граждан сразу же в день обращения. Процедура занимает, как правило, не более 15 минут.

Список и контакты территориальных отделений МВД доступны на официальном сайте министерства.