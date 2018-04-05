Ещё
В период проведения ЧМ по футболу FIFA 2018 временно ограничат движение
Далее:
Читайте также:
Ещё

В период проведения ЧМ по футболу FIFA 2018 временно ограничат движение 

Деловое сообщество 6 часов назад
Границами данной зоны являются ул. Серафимовича на участке от пер. Газетный до пр. Ворошиловский, ул. Б. Садовая на участке от пр. Ворошиловский до пр. Кировский, ул. Суворова на участке от пр. Кировский до пер. Крепостной, пр. Ворошиловский на участке от ул. Б. Садовая до Ворошиловского моста, Ворошиловский мост — верховая часть, Южный подъезд к городу Ростову-на-Дону на участке от съезда на Темерницкий мост до Ворошиловского моста, вблизи гребного канала, и ул. Левобережная на участке от ул. Шоссейная до ул. Чемордачка.
— Возможность пересечения ул. Б. Садовой автотранспортом в день матча сохранится по пр. Соколова, пр. Кировский и пр. Чехова, — сообщил директор МБУ «Центр ИТС» Василий Зырянов, — в дни матчей проезд в зону ограничения движения будет разрешен только аккредитованному транспорту АНО «Оргкомитет „Россия-2018“, автобусам-шаттлам и аккредитованным такси.
Также в день матча в зону ограничений попадают участки улично-дорожной сети, на которых организуются пешеходные зоны: ул. Московская на участке от Соборной площади до пр. Ворошиловского, пр. Ворошиловский — 3 полосы с западной стороны проезжей части, Ворошиловский мост — низовая часть, пр. Театральный на участке от ул. М. Горького до ул. Социалистической, ул. Б. Садовая на участке пер. Крепостного до пр. Театрального, ул. Советская на участке от ул. Каяни до пл. Театральная и непосредственно сама пл. Театральная, на которой будет организован Фестиваль болельщиков — так называемая „Фан-зона“.
Ограничения будут действовать в дни проведения матчей — 17.06.2018, 20.06.2018, 23.06.2018, 26.06.2018 и 02.07.2018.
— Вместе с тем, в связи с необходимостью проведения монтажных работ по возведению и демонтажу временных сооружений для проведения Фестиваля болельщиков на Театральной площади движение автотранспорта будет ограничено с 15.05.2018 на Театральной площади, по участку пр-та Театральный от ул. Социалистическая до ул. Большая Садовая и по участку ул. Советская от Краснофлотского пер. до ул. Каяни, — рассказал Василий Зырянов.
Кроме того, на стадионе „Ростов Арена“ запланировано проведение трех тестовых матчей. Схема организации дорожного движения в день первого тестового матча 15.04.2018 предусматривает введение ограничения движения любого транспорта, кроме автобусов-шаттлов, транспорта экстренных служб и держателей абонементов, на участке ул. Левобережной от съезда с транспортной развязки с Ворошиловского моста до Восточного кольца, с пересечением Южного подъезда к стадиону и Южного подъезда к стадиону.
Важно отметить, что въезд на территорию города Ростова-на-Дону в период проведения игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года регламентируется Министерством транспорта Ростовской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 202 „Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года“.
Подробная информация для компаний-перевозчиков, планирующих осуществлять перевозку пассажиров в города-организаторы в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года представлена на сайте — https://bus.transport2018.com/information
Деловое сообщество: последние новости
Губернатор пообещал болеть за сборную Кореи на «Ростов-Арене» В Ростове стартовала бесплатная аккредитация такси на ЧМ-2018 В Ростове на 9 мая в небо выпустят 1000 салютных установок
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»70
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»263
Рудковская опозорила Плющенко58
Украинец предупредил о последствиях бойкота ЧЕ в РФ
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании110
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение