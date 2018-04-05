В период проведения ЧМ по футболу FIFA 2018 временно ограничат движение

Границами данной зоны являются ул. Серафимовича на участке от пер. Газетный до пр. Ворошиловский, ул. Б. Садовая на участке от пр. Ворошиловский до пр. Кировский, ул. Суворова на участке от пр. Кировский до пер. Крепостной, пр. Ворошиловский на участке от ул. Б. Садовая до Ворошиловского моста, Ворошиловский мост — верховая часть, Южный подъезд к городу Ростову-на-Дону на участке от съезда на Темерницкий мост до Ворошиловского моста, вблизи гребного канала, и ул. Левобережная на участке от ул. Шоссейная до ул. Чемордачка.

— Возможность пересечения ул. Б. Садовой автотранспортом в день матча сохранится по пр. Соколова, пр. Кировский и пр. Чехова, — сообщил директор МБУ «Центр ИТС» Василий Зырянов, — в дни матчей проезд в зону ограничения движения будет разрешен только аккредитованному транспорту АНО «Оргкомитет „Россия-2018“, автобусам-шаттлам и аккредитованным такси.

Также в день матча в зону ограничений попадают участки улично-дорожной сети, на которых организуются пешеходные зоны: ул. Московская на участке от Соборной площади до пр. Ворошиловского, пр. Ворошиловский — 3 полосы с западной стороны проезжей части, Ворошиловский мост — низовая часть, пр. Театральный на участке от ул. М. Горького до ул. Социалистической, ул. Б. Садовая на участке пер. Крепостного до пр. Театрального, ул. Советская на участке от ул. Каяни до пл. Театральная и непосредственно сама пл. Театральная, на которой будет организован Фестиваль болельщиков — так называемая „Фан-зона“.

Ограничения будут действовать в дни проведения матчей — 17.06.2018, 20.06.2018, 23.06.2018, 26.06.2018 и 02.07.2018.

— Вместе с тем, в связи с необходимостью проведения монтажных работ по возведению и демонтажу временных сооружений для проведения Фестиваля болельщиков на Театральной площади движение автотранспорта будет ограничено с 15.05.2018 на Театральной площади, по участку пр-та Театральный от ул. Социалистическая до ул. Большая Садовая и по участку ул. Советская от Краснофлотского пер. до ул. Каяни, — рассказал Василий Зырянов.

Кроме того, на стадионе „Ростов Арена“ запланировано проведение трех тестовых матчей. Схема организации дорожного движения в день первого тестового матча 15.04.2018 предусматривает введение ограничения движения любого транспорта, кроме автобусов-шаттлов, транспорта экстренных служб и держателей абонементов, на участке ул. Левобережной от съезда с транспортной развязки с Ворошиловского моста до Восточного кольца, с пересечением Южного подъезда к стадиону и Южного подъезда к стадиону.

Важно отметить, что въезд на территорию города Ростова-на-Дону в период проведения игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года регламентируется Министерством транспорта Ростовской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 202 „Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года“.

Подробная информация для компаний-перевозчиков, планирующих осуществлять перевозку пассажиров в города-организаторы в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года представлена на сайте — https://bus.transport2018.com/information