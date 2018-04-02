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С Шалимовым «Краснодар» проигрывал даже реже, чем с Кононовым
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С Шалимовым «Краснодар» проигрывал даже реже, чем с Кононовым 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Под руководством Игоря Шалимова «Краснодар» провел в премьер-лиге 48 матчей, в которых набрал 82 очка (56,94 процента). По проценту набранных очков он значительно превзошел Славолюба Муслина и немного уступил Олегу Кононову.
Зато с Шалимовым «быки» проигрывали несколько реже, даже чем под руководством Кононова. (Кирилл БУРДАКОВ)
Тренеры «Краснодара» в премьер-лиге
Тренер
В (%)
Н (%)
П (%)
% очков
Славолюб МУСЛИН
2011-2013
29 (37,18)
20 (25,64)
29 (37,18)
45,73  Олег КОНОНОВ
2013-2016
49 (53,26)
23 (25,00)
20 (21,74)
61,59  Игорь ШАЛИМОВ
2016-2018
22 (45,83)
16 (33,33)
10 (20,83)
56,94
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