Инспекторы РФС признали состояние поля на стадионе в Самаре удовлетворительным

Инспекторы Российского футбольного союза (РФС) признали состояние натурального травяного покрытия на стадионе «Металлург» в Самаре удовлетворительным. Поле готово к матчу 1/4 Кубка России между «Крыльями Советов» и "Спартаком" . — Поле нормальное, я разговаривал с инспекторами, которые были на стадионе, они говорят, что газон лучше, чем был 28 февраля, — цитирует ТАСС руководителя департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова . — Будем играть, надо всех успокоить. С каждым днем поле будет все лучше и лучше, за ним ухаживают, укрывают. Матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком» должен был состояться 28 февраля 2018 года в Самаре, но был перенесен на 4 апреля из-за холодной погоды.

Победитель игры встретится в полуфинале с «Тосно». Также в 1/2 финала Кубка России прошли «Шинник» и «Авангард». ​