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Инспекторы РФС признали состояние поля на стадионе в Самаре удовлетворительным
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Инспекторы РФС признали состояние поля на стадионе в Самаре удовлетворительным 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Инспекторы Российского футбольного союза (РФС) признали состояние натурального травяного покрытия на стадионе «Металлург» в Самаре удовлетворительным. Поле готово к матчу 1/4 Кубка России между «Крыльями Советов» и "Спартаком". — Поле нормальное, я разговаривал с инспекторами, которые были на стадионе, они говорят, что газон лучше, чем был 28 февраля, — цитирует ТАСС руководителя департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова. — Будем играть, надо всех успокоить. С каждым днем поле будет все лучше и лучше, за ним ухаживают, укрывают. Матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком» должен был состояться 28 февраля 2018 года в Самаре, но был перенесен на 4 апреля из-за холодной погоды.
Победитель игры встретится в полуфинале с «Тосно». Также в 1/2 финала Кубка России прошли «Шинник» и «Авангард». ​
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