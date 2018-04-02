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Окон: в Бахрейне очень хорошая с точки зрения обгонов трасса
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Окон: в Бахрейне очень хорошая с точки зрения обгонов трасса 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: F1News.ru
Французский гонщик «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал предстоящий Гран-при Бахрейна.
«Я люблю ночные гонки — скорость кажется выше, а картинка телетрансляции просто великолепна. Надеюсь, фанатам ночной этап нравится так же, как пилотам. В Бахрейне очень хорошая с точки зрения обгонов трасса — хорошие возможности для атаки есть в первом и четвёртом поворотах. Очень приятно пилотировать, если у тебя машина работает идеально. Лично мне нравятся скоростные повороты с пятого по седьмой и следующее за ними жёсткое торможение к восьмому. Это сложное место, поскольку легко допустить ошибку на торможении после быстрой секции. Сам уик-энд физически сложный из-за жары — в дневных тренировках это ощущается особенно сильно, но в вечерних сессиях становится чуть легче. В Бахрейне важно много пить, чтобы не страдать от обезвоживания и не терять концентрации», — сказал Окон.
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