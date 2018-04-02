Арсен Венгер: Чех успеет набрать форму к матчу с ЦСКА, про Ляказетта не знаю

«Ляказетту по-прежнему немного не хватает конкурентного преимущества. Он не играл два месяца, много трудился. Он здорово выглядит на тренировках. Сколько времени он может провести на поле? Не знаю. Ему определённо нужно сыграть ещё один или два матча. Выйдет ли он на поле в четверг? Не знаю, нужно немного подождать. Чеху уже лучше. Возможно, он примет участие в тренировке. Думаю, он не успеет набрать форму к четвергу», — цитирует Венгера Evening Standart. Матч ¼ финала Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне.