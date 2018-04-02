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Судьба Шалимова решилась за 11 секунд. Какую роль в отставке сыграл арбитр Еськов
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Судьба Шалимова решилась за 11 секунд. Какую роль в отставке сыграл арбитр Еськов 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Краснодар» объявил об уходе в отставку главного тренера Игоря Шалимова, под чьим руководством команда провела 66 официальных матчей. В последнем из них — в воскресенье против «Анжи» — «быки» не смогли удержать победу, пропустив гол в самом конце игры.
Точнее, это случилось, когда на телевизионном секундомере светилось «93.11» — 93 минуты и 11 секунд. Арбитр Алексей Еськов добавил к основному времени матча 3 минуты. За это время «Краснодар» провел две атаки и выполнил угловой удар. «Анжи» ответил тоже угловым и четырьмя атаками.
Судья мог остановить игру точно в тот момент, когда истекли три добавленные минуты. Но, во-первых, они истекли на телевизионном секундомере (что в тот момент показывали часы арбитра, знает только он сам). А во-вторых, Еськов дал махачкалинцам закончить атаку и имел на то право.
В итоге Данченко сравнял счет, «Краснодар» потерял два очка, а Шалимов — работу. (Александр БОБРОВ)
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