Андрей Червиченко: Решение уволить Шалимова — логичное, может, даже запоздалое

«Краснодар» отправил в отставку Шалимова

«Если посмотреть на материальную базу «Краснодара», принимать во внимание финансовое состояние, маниакальную любовь Галицкого к клубу, то плестись на пятом месте, упуская победы на последних минутах от аутсайдера, ничего практически не показывая в Европе, это стыдно. Решение уволить Шалимова — логичное, может, даже запоздалое.