«Краснодар» отправил в отставку Шалимова
«Если посмотреть на материальную базу «Краснодара», принимать во внимание финансовое состояние, маниакальную любовь Галицкого к клубу, то плестись на пятом месте, упуская победы на последних минутах от аутсайдера, ничего практически не показывая в Европе, это стыдно. Решение уволить Шалимова — логичное, может, даже запоздалое.
Раньше было видно, что некоторые тренерские моменты как-то недоработаны. Под руководством предыдущих тренеров команда смотрелась даже интереснее. Да, какие-то яркие матчи были, какие-то победы были. Но называть на сегодняшний день «Краснодар» грозой авторитетов нельзя. «Краснодар» с клубами из первой пятерки играют неудачно. Я так понимаю, что руководитель клуба хотел войти в тройку РФПЛ и таким образом зацепиться за Лигу чемпионов, но сейчас «Краснодар» от этого далек, как от луны», — цитирует Червиченко Sport24.ru.