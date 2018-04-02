Ещё
Андрей Червиченко: Решение уволить Шалимова — логичное, может, даже запоздалое
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрей Червиченко: Решение уволить Шалимова — логичное, может, даже запоздалое 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
«Краснодар» отправил в отставку Шалимова
«Если посмотреть на материальную базу «Краснодара», принимать во внимание финансовое состояние, маниакальную любовь Галицкого к клубу, то плестись на пятом месте, упуская победы на последних минутах от аутсайдера, ничего практически не показывая в Европе, это стыдно. Решение уволить Шалимова — логичное, может, даже запоздалое.
Раньше было видно, что некоторые тренерские моменты как-то недоработаны. Под руководством предыдущих тренеров команда смотрелась даже интереснее. Да, какие-то яркие матчи были, какие-то победы были. Но называть на сегодняшний день «Краснодар» грозой авторитетов нельзя. «Краснодар» с клубами из первой пятерки играют неудачно. Я так понимаю, что руководитель клуба хотел войти в тройку РФПЛ и таким образом зацепиться за Лигу чемпионов, но сейчас «Краснодар» от этого далек, как от луны», — цитирует Червиченко Sport24.ru.
Советский спорт: последние новости
Андрей Абузьяров и Ксения Комиссарова победили на чемпионате Иркутской области по бильярду Денис Маслов: Матч «Амкара» с «Рубином» планируем провести дома Ринат Билялетдинов: Поставил бы Фернандо в один ряд с Роналду, Бекхэмом и Месси
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку8
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ39
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети17
Уткин предсказал судьбу Манчини в «Зените»
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение