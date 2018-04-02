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ФК «Анжи» присоединился ко флешмобу, посвященному чемпионату Европы по спортивной борьбе
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ФК «Анжи» присоединился ко флешмобу, посвященному чемпионату Европы по спортивной борьбе 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
ФК «Анжи» присоединился ко флешмобу, посвященному чемпионату Европы по спортивной борьбеФутболисты махачалинского футбольного клуба «Анжи» сфотографировались с набравшей популярность в социальных сетях табличкой «Welcome to the Republic of Dagestan!».
Тем самым дагестанский клуб поддержал запущенный министерством по физической культуре и спорту РД флешмоб, приуроченный к борцовскому чемпионату Европы, который примет Дагестан уже совсем скоро.
Напомним, что участниками флешмоба стали известные люди, среди них деятели культуры, политики, спортсмены и тренеры, руководство республики, министерства и ведомства, а также рядовые дагестанцы.
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