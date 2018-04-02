Промес возвращается, Оланаре пробуждается. 5 лучших игроков 24-го тура РФПЛ

Чем запомнился: сделал голевую передачу в матче с «Тосно» (2:1).

Это произошло: Промес открыл счет результативным действиям в 2018 году! Пусть и в пятом официальном матче (с учетом Лиги Европы). В игре с «Тосно» он сделал передачу Луису Адриано , с которой бразилец забил победный гол.

За игру Промес нанес четыре удара по воротам, дважды из пределов штрафной. Оба выстрела из штрафной он произвел при победном для «Спартака» счете. Пять раз голландец выводил на удар партнеров. Неизменно делал это он при победном счете.

Да вот же причина его предыдущих его неудач: соперники давали минимум свободного пространства, так счет их устраивал и они могли обороняться. Против «Атлетико» из Бильбао «Спартак» ни разу не вел по сумме двух матчей, «Локомотиву» красно-белые не забили вообще, ворота «СКА-Хабаровска» чемпион России распечатал лишь в самой концовке. Игру с «Рубином», в которой «Спартак» дважды выигрывал, Промес пропустил из-за дисквалификации.

Команда: «АКВар»

Чем запомнился: сделал голевой пас в матче с «Локомотивом» (2:1).

Против «Локомотива» Занев дал «АКВару» качественные фланговые передачи в штрафную: из пять точными стали три.

На самом деле точными стали четыре. В конце первого тайма после передачи Занева по мячу не попал Оланаре. Нападающий находился прямо перед воротами. Тогда во втором тайме Занев передачу повторил — второго шанса форвард не упустил.

Команда: «Динамо»

Чем запомнился: исполнил два голевых стандарта в игре с «Арсеналом» (2:1).

В первом тайме подачи со стандартов у «Динамо» исполнял Константин Рауш . Точными они не были. После перерыва исполнитель поменялся: за подачи взялся Александр Ташаев . Рокировка оказалась победной: после одной из подач Ташаева с ударом Рауша справился голкипер «Арсенала» Левашов, но мяч в сетку добил Рыков, в другом случае Черных забил непосредственно с передачи Рауша.

В общей сложности за игру Ташаев совершил всего четыре подачи — удачными оказались две, обе привели к голам. Для сравнения показатель Рауша: ноль точных подач из 13! Объяснить провал Рауша наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча не смог: «Какой-то парадокс! На сборах 9 из 10 подач Рауша доходили до адресатов!».

Качественные навесы — еще не все, что сделал Ташаев. Он заработал пенальти, получив по шее от Новосельцева. Но удар с «точки» не реализовал Панченко.

Команда: «АКВар»

Чем запомнился: вел игру в матче с «Локомотивом».

Рязанцев стал самым пасующим футболистом тура среди игроков «АКВара» — 31 передача. Он был везде: как в центре, так и на двух флангах. При этом сразу шесть раз с передач Рязанцева его партнеры угрожали воротам «Локомотива».

Именно Рязанцев разогнал вторую голевую атаку своей команды, протащив мяч от центра поля до чужой штрафной и выкатив его под передачу в штрафную Заневу.

Что важно, вклад Рязанцева в игру команды не ограничивается работой с мячом. При фланговых атаках он сковывал Игнатьева и Рыбуся, открываясь в зонах крайних защитников. Благодаря этому одни оставались линейные игроки — Занев и Милькович. Их некому было встретить! За игру «АКВар» совершил сразу 23 подачи в штрафную площадь.

Команда: «АКВар»

Чем запомнился: сделал дубль в матче с «Локомотивом».

В субботу в нашем футболе случилось невероятное событие: Аарон Оланаре , арендованный «АКВаром» у ЦСКА, сделал дубль! В России с ним такого еще не случалось, несмотря на приезд в нашу страну еще в начале 2016 года. В нынешнем розыгрыше премьер-лиги на счету нападающего стало уже три гола — в первой части сезона он один раз отличился за ЦСКА. Так результативен форвард еще тоже не был.

Первый мяч Оланаре забил с пенальти. А вот вторую голевую атаку нападающий не только завершил (ударом пяткой после прострела Занева), но и сам же спродюсировал: поймав мяч в районе центрального круга после выноса из штрафной пермяков, форвард третьим касание доставил его на фланг Рязанцеву, после чего ускорился к чужим воротам и вышел на удар. Гол получился шедевральным как с точки зрения геометрии атаки, так и финального исполнения.

Оланаре выглядел впечатлительно. За матч он нанес пять ударов, трижды попав в створ. Дважды нигериец вывел на ударные позиции товарищей. Общая точность его передач составила высочайшие для центрального нападающего 86,7%.

Кадры: «Матч Наш Футбол».

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По материалам: www.sovsport.ru