Юные спортсмены нашего района стали участниками праздника, посвященному ГТО

Спортивный праздник «С днем рождения, ГТО!» прошел в Олимпийском центре имени братьев Знаменских в эти выходные.

Городской фестиваль «С днем рождения, ГТО!» провел Центр патриотического воспитания и школьного спорта столичного департамента образования. Торжественное открытие состоялось в эту субботу, 31 марта в Олимпийском центре имени братьев Знаменских. Ребята пообщались со знаменитыми спортсменами, которые побывали на этом празднике. Кроме того, участники фестиваля узнали много полезного на мастер-классах по технике выполнения нормативов ГТО. Сами нормативы на фестивале тоже можно было сдать — этим и воспользовались около 400 школьников нашего города. Результаты ребята могут узнать на сайте на сайте www.gto.ru в личном кабинете по Уникальному Идентификационному Номеру.