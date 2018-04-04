На матче «Крылья Советов» — «Спартак» в Самаре ожидают 15 тысяч зрителей

Вечером в среду, 4 апреля, в Самаре на стадионе «Металлург» пройдет четвертьфинальный матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» (Москва). Организаторы ожидают на игре порядка 15000 болельщиков. Из них около 3000 человек будут поддерживать красно-белых.

— Начало в 18:30. Игроки «Крыльев» выйдут на поле в сине-белых полосатых футболках и темно-синих шортах. Свитер вратаря — зеленый. Москвичи сыграют в футболках и шортах красного цвета. Свитер вратаря — желтый, — рассказали представители самарского клуба.

При этом за час до матча в клубном магазине «Крыльев Советов» пройдет автограф и фотосессия с полузащитником команды Денисом Ткачуком

Четвертьфинальный матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» должен был пройти в Самаре еще 28 февраля. Но его отменили из-за мороза: температура на поле составляла —15 градусов.

Инициаторами переноса игры стали представители московского клуба. После объявления болельщики устроили беспорядки на стадионе.