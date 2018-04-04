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На матче «Крылья Советов» — «Спартак» в Самаре ожидают 15 тысяч зрителей
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На матче «Крылья Советов» — «Спартак» в Самаре ожидают 15 тысяч зрителей 

63.ru 50 минут назад
Фото: 63.ru
Вечером в среду, 4 апреля, в Самаре на стадионе «Металлург» пройдет четвертьфинальный матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» (Москва). Организаторы ожидают на игре порядка 15000 болельщиков. Из них около 3000 человек будут поддерживать красно-белых.
— Начало в 18:30. Игроки «Крыльев» выйдут на поле в сине-белых полосатых футболках и темно-синих шортах. Свитер вратаря — зеленый. Москвичи сыграют в футболках и шортах красного цвета. Свитер вратаря — желтый, — рассказали представители самарского клуба.
При этом за час до матча в клубном магазине «Крыльев Советов» пройдет автограф и фотосессия с полузащитником команды Денисом Ткачуком.
Четвертьфинальный матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» должен был пройти в Самаре еще 28 февраля. Но его отменили из-за мороза: температура на поле составляла —15 градусов.
Инициаторами переноса игры стали представители московского клуба. После объявления болельщики устроили беспорядки на стадионе.
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 Ещё 2 источника 
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