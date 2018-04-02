Леонид Слуцкий: «Давайте обвиним детей за то, что они в форме „Спартака“ подошли к Дзюбе!»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий сказал, что визит бывшего нападающего "Спартака" Артема Дзюбы на матч между командой его академии и воспитанниками красно-белых был стечением обстоятельств. Специалист призвал общественность не искать в мероприятии с участием форварда тульского «Арсенала» какого-то подтекста.

Слуцкий и Дзюба в гостях у «Спартака»

— Приезжала моя школа, которая играла со «Спартаком», ЦСКА, «Локомотивом», «Чертаново» и «Строгино». За пять дней пять топовых матчей, — сказал Слуцкий в интервью бывшему пресс-атташе сборной России Илье Казакову на YouTube-канале «Foot'больные люди». — Мне хотелось дать ребятам больше эмоций, познакомить их с футболистами, показать какой-то пример. Мы созвонились, говорю: «Артем, так и так». Он говорит: «Я могу только такого-то числа, у нас последний выходной и я еду в Тулу». Именно в этот день школа играла со «Спартаком». Если бы играла с ЦСКА и он приехал бы туда — просто познакомиться, пофотографироваться с ребятами, я думаю, это вызвало бы еще больший ажиотаж. Абсолютно никакой подоплеки… Если бы это было «Чертаново» или «Строгино», это не вызвало бы никакого ажиотажа.

Какая разница, в какую форму одеты дети? К ним приезжает известный футболист, игрок национальной сборной, был, по крайней мере, в недалеком прошлом, который забил 100 мячей, который очень многого добился. Это все равно пример. И никто не ассоциирует, он появился в манеже «Спартака», ЦСКА или «Динамо»… Он пришел к детям. А дети — это дети. Я его, скажем, больше приглашал к своим, но спартаковские дети — это тоже дети. Они увидели, сказали: «Ой, а можно с вами сфотографироваться!» Он сказал: «Конечно же, да!» Вот и получилась эта фотосессия, где дети фотографируются все вместе.

Я уверен, что если бы это был матч «Спартак» — ЦСКА детский, все бы фотографировались вместе. Никто не ассоциирует детей непосредственно с клубом. Дзюба, кстати, в этом манеже восемь лет провел. Он — пример, хотим мы этого, или нет, для огромного количества детей. Все ребята знают, кто это. С огромной радостью с ним фотографируются. Давайте вообще детей обвиним, что они в спартаковской форме подходили к Дзюбе и политически неграмотно просили его сфотографироваться, будучи в спартаковских футболках. Так же можно до идиотизма договориться! Давайте разграничивать какие-то вещи, понятия… Рекламу не смешивать с чем-то еще, религиозными моментами. Давайте приход игрока к детям, которые хотят быть на него похожи и добиться таких же успехов, не будем связывать с клубными противостояниями.

Никто не связывал и даже не задумывался, где проходят матчи. Просто по календарю так совпало. Я ему крайне благодарен, что он приехал и подарил детям, спартаковским и волгоградским, кусочек детского счастья.