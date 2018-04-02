Оланаре стал MVP 24-го тура РФПЛ, Фернандо — MVP марта

По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Оланаре набрал 12 баллов. Также нигериец получил четыре балла от читателей портала в опросах в соцсети «ВКонтакте» и странице проекта MVP. В сумме он набрал 16 баллов, Вернблум — 12, Фернандо — 11.