Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре признан MVP 24-го тура российской Премьер-Лиги. Второе место занял полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, третье — хавбек «Спартака» Лукас Фернандо.
По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Оланаре набрал 12 баллов. Также нигериец получил четыре балла от читателей портала в опросах в соцсети «ВКонтакте» и странице проекта MVP. В сумме он набрал 16 баллов, Вернблум — 12, Фернандо — 11.
На звание MVP 24-го тура РФПЛ также претендовали: Владимир Рыков («Динамо»), Павел Погребняк («Тосно»), Бранислав Иванович («Зенит»), Георгий Щенников (ЦСКА), Квинси Промес («Спартак») и Артур Нигматуллин («Амкар»).
MVP октября признан Фернандо, набравший 23 балла. Второе место занял Оланаре (16), третье — форвард «Краснодара» Фёдор Смолов (14).