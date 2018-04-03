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Моуринью рассказал, как готовит Кэррика к роли ассистента
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Моуринью рассказал, как готовит Кэррика к роли ассистента 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о том, как готовит Майкла Кэррика к роли ассистента.
Напомним, по окончанию сезона Кэррик завершит карьеру футболиста и войдёт в тренерский штаб «красных дьяволов».
"Кэррик приступит к новой роли только в следующем сезоне, но уже сейчас он приходит и разделяет немного нашего пространства. Мы открыли ему дверь, чтобы упростить его переход к тренерской работе. Уже сейчас Майкл делает некоторые шаги.
Кэррик учится. Конечно, не футболу, а другой стороне жизни. Думаю, это хороший опыт для него. Возможно, он будет на тренерской скамье ещё в трёх-четырёх матчах до конца сезона и снова посмотрит на игру под другим углом", — сказал Моуринью в интервью клубному телеканалу «Манчестер Юнайтед».
Отметим, что в матче против «Суонси» Майкл Кэррик находился на позиции ассистента Жозе Моуринью.
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