Екатеринбург закупит уборочную технику на 285 миллионов

В 2018 году столица Урала приобретет для уборки улиц 49 единиц техники, в том числе 15 вакуумных и 7 комбинированных дорожных машин. На эти цели будет потрачено 285 миллионов. Об этом «Уралинформбюро» сообщила председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова.

"В основном это техника, которая будет работать в Екатеринбурге в летний период", — заявила она.

По словам Благодатковой, последний раз город покупал вакуумные машины в 2012 году. Эта техника уже устарела и нуждается в капитальном ремонте. «Необходимо, чтобы был запас спецмашин», — добавила чиновница.