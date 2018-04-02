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Екатеринбург закупит уборочную технику на 285 миллионов
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Екатеринбург закупит уборочную технику на 285 миллионов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В 2018 году столица Урала приобретет для уборки улиц 49 единиц техники, в том числе 15 вакуумных и 7 комбинированных дорожных машин. На эти цели будет потрачено 285 миллионов. Об этом «Уралинформбюро» сообщила председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова.
"В основном это техника, которая будет работать в Екатеринбурге в летний период", — заявила она.
По словам Благодатковой, последний раз город покупал вакуумные машины в 2012 году. Эта техника уже устарела и нуждается в капитальном ремонте. «Необходимо, чтобы был запас спецмашин», — добавила чиновница.
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