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Красноярский край вошел в 10-ку лучших регионов России по развитию физической культуры и спорта
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Красноярский край вошел в 10-ку лучших регионов России по развитию физической культуры и спорта 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В Министерстве спорта России подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации за 2017 год. Красноярский край занял 7 место среди 85 субъектов и впервые вошел в 10 лучших регионов страны.
Конкурс проводился по 4 направлениям: физическая культура и массовый спорт, подготовка спортивного резерва, спорт высших достижений, адаптивная физическая культура и спорт. В состав конкурсной комиссии вошли представители Министерства спорта России и спортивной общественности. Председателем комиссии стала заместитель Министра спорта России Марина Томилова.
По направлению физическая культура и массовый спорт Красноярский край занял 26 место и поднялся в рейтинге субъектов на 37 позиций по сравнению с прошлым годом. Эксперты оценивали регионы по 6 показателям: доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, доля работающего населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, доля спортсменов, выполнивших за год спортивные звания и разряды, доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, единовременная пропускная способность спортивной инфраструктуры, результаты внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
По подготовке спортивного резерва Красноярский край стал 6-м в стране, поднявшись вверх на 3 строчки по сравнению с 2016 годом. Здесь учитывалось: доля занимающихся на этапах высшего спортивного мастерства и спортивного совершенствования, доля организаций, осуществляющих спортивную подготовку, результаты спортсменов на международных и всероссийских соревнованиях, участие в финальных этапах всероссийских физкультурных мероприятий (спартакиадах, универсиадах), количество кандидатов в сборные команды России.
Спорт высших достижений, где наш регион сохранил 7 место, оценивался по следующим критериям: результаты спортсменов на соревнованиях мирового, европейского и всероссийского уровней, доля спортсменов, вошедших в списки кандидатов в сборные команды России, количество проведенных в регионе соревнований различного уровня, доля выявленных нарушений антидопинговых правил спортсменами субъекта.
В направлении адаптивная физическая культура и спорт Красноярский край поднялся на 3 позиции вверх и занял 6 место в России. Эксперты распределяли места по следующим критериям: доля спортсменов-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, доля спортсменов-инвалидов, получивших спортивные звания и разряды, результаты спортсменов-инвалидов на соревнованиях, доля спортсменов-инвалидов, вошедших в состав сборных команд России.
Добавим, что в тройку лучших по организации физкультурно-спортивной работы вошли Краснодарский край, г. Санкт-Петербург и Тюменская область. Отметим, что в 2016 году Красноярский край занимал 20-е место в рейтинге субъектов РФ.
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