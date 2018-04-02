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Эль-Шаарави: «Против „Барселоны“ будет тяжело, но „Роме“ нечего терять»
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Эль-Шаарави: «Против „Барселоны“ будет тяжело, но „Роме“ нечего терять» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави накануне первого поединка 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» заявил, что команда должна постараться нейтрализовать нападающего «сине-гранатовых» Лионеля Месси. По мнению футболиста, в выездной встрече «джалоросси» нечего терять.
"Понимаем, что против «Барселоны» на «Камп Ноу» будет тяжело, но нам нечего терять. Надо продемонстрировать свой характер, трудиться и использовать любую возможность, которая выпадет на нашу долю. Необходимо помнить, что поединок будет продолжаться 180 минут, так что надо добиться хорошего результата в Барселоне, держа в уме ответный матч дома.
Требуется тщательно следить за тем, как соперник комбинирует с мячом и что делает Месси. Он сейчас лучший, и я говорю не только о «Барсе», а о мировом футболе в целом. Мы будем противостоять сильнейшим. Всякий раз, когда Месси касается мяча, он способен сотворить с ним нечто особенное. Поэтому действовать надо соответствующим образом и как можно больше ограничивать его влияние на ход матча", — подчеркнул Эль-Шаарави.
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