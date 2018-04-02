Стефан Эль-Шараави: С «Барселоной» на «Камп Ноу» играть тяжело, но терять нам нечего

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«Мы знаем, что играть с «Барселоной» на «Камп Ноу» будет очень тяжело, но терять нам нечего. Мы должны показать свой дух и использовать каждый шанс, который получим. Надо помнить, что противостояние идет 180 минут. Мы постараемся добиться хорошего результата в Барселоне, но не забудем, что нас ждет ответная игра.

С Месси надо быть настороже, сейчас он лучший игрок. Не только в «Барселоне», во всем мире. Каждый раз, получая мяч, он может что-то сотворить. Нам надо по максимуму ограничить его влияние на игру», — приводит слова Эль-Шаарави пресс-служба УЕФА

Матч между командами состоится 3 апреля в 21:45 мск.