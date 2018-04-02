Александр Мартынович: «Узнал про отставку Шалимова из прессы»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович не стал комментировать информацию об отставке главного тренера «быков» Игоря Шалимова

— Вам уже сообщили об отставке Шалимова?

— Я сам узнал об отставке из прессы. У нас сегодня выходной день. Не хотел бы как-то комментировать эту информацию, — сказал Мартынович.