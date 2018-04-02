Забег вдоль Волги: самарцы отметят День космонавтики забегом

В субботу, 7 апреля, в областной столице пройдет легкоатлетический забег. Спортсмены пробегут по Волжскому проспекту, Северо-Восточной магистрали и территории второй очереди набережной. Об этом сообщили в самарском департаменте физической культуры и спорта.

— Для всех желающих будет доступно 3 дистанции: 2500, 5000 и 10 000 метров. Маленькие любители спорта смогу посоревноваться, преодолев полкилометра. Корпоративные команды померятся силами на 2500 километров, — сообщили в департаменте спорта.

Все участники, которые завершат дистанцию, получат памятные медали финишера. Индивидуальных призеров отметят дипломами, а отличившимся корпоративным командам вручат кубки.