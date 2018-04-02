29 и 30 марта в Перми прошли XI Всероссийские соревнования по плаванию на призы Владимира Селькова. Мероприятие в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ — спорту» поддержал филиал «ПМУ».
Принять участие в турнире приехали 280 спортсменов из 18 регионов России. За два дня разыграли 40 комплектов наград в индивидуальном и эстафетном плавании среди юношей 13-14 лет и девушек 11-12 лет.
«Такие старты привлекают талантливых пловцов и закрепляют на федеральном уровне имидж Пермского края как региона с сильной подготовкой по плаванию. Мы видим, как растёт уровень юных участников этих соревнований. Это значит, что направленная поддержка массового и профессионального плавания приносит результаты», — рассказал президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „УРАЛХИМ“ в городе Перми Алексей Аверьянов.
Почётными гостями соревнований стали победители и призёры Олимпийских игр: Александр Тучкин (гандбол), Ольга Глацких (художественная гимнастика), Александр Третьяков (греко-римская борьба). Поздравительную телеграмму в адрес организаторов и участников соревнований направил депутат Государственной думы РФ, трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.
»Нам удалось организовать площадку, где юные, подающие надежды пловцы из разных регионов страны встречаются, чтобы сравнить уровни подготовки и получить ценный опыт выступления в условиях сильной конкурентной борьбы. Это важно как для воспитания олимпийского резерва, так и для популяризации здорового образа жизни», — считает призёр Олимпийских игр, почётный вице-президент ОО «Федерация плавания Пермского края» Владимир Сельков.