В Перми прошли XI Всероссийские соревнования по плаванию

29 и 30 марта в Перми прошли XI Всероссийские соревнования по плаванию на призы Владимира Селькова. Мероприятие в рамках благотворительной программы « УРАЛХИМ — спорту» поддержал филиал «ПМУ».

Принять участие в турнире приехали 280 спортсменов из 18 регионов России. За два дня разыграли 40 комплектов наград в индивидуальном и эстафетном плавании среди юношей 13-14 лет и девушек 11-12 лет.

«Такие старты привлекают талантливых пловцов и закрепляют на федеральном уровне имидж Пермского края как региона с сильной подготовкой по плаванию. Мы видим, как растёт уровень юных участников этих соревнований. Это значит, что направленная поддержка массового и профессионального плавания приносит результаты», — рассказал президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „УРАЛХИМ“ в городе Перми Алексей Аверьянов

»Нам удалось организовать площадку, где юные, подающие надежды пловцы из разных регионов страны встречаются, чтобы сравнить уровни подготовки и получить ценный опыт выступления в условиях сильной конкурентной борьбы. Это важно как для воспитания олимпийского резерва, так и для популяризации здорового образа жизни», — считает призёр Олимпийских игр, почётный вице-президент ОО «Федерация плавания Пермского края» Владимир Сельков.