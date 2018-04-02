КДК не планирует рассматривать мат Смолова. И вот почему

Как стало известно «СЭ», Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по состоянию на понедельник не планирует рассматривать матерные слова нападающего «Краснодара» Федора Смолова , который выругался после замены в матче 24-го тура премьер-лиги с «Анжи» (1:1).

"Ругаться матом — плохо". Смолов извинился и правильно сделал

Перечислим статьи дисциплинарного регламента Российского футбольного союза, под которые может попасть проступок Смолова.

Пункт 6-й статьи 94-й:

"Оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, — наказывается дисквалификацией на срок от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф в соответствии с пунктом 11 приложения № 1 к настоящему регламенту.

Пункт 1-й статьи 95-й:

"Оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, — наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф в соответствии с пунктом 12 приложения № 1 к настоящему регламенту".

Смолова проводили свистом. Ему это не понравилось

Получается, что формально действия форварда «Краснодара» и сборной России не попадают не под один из пунктов. То есть в этой ситуации есть субъект (Смолов), но нет объекта, то есть человека, кому адресованы эти слова.

Для возбуждения дела должно быть основание. В данном случае это может быть рапорт делегата матча, протокол встречи, рапорт инспектора или письмо человека, которого оскорбили. Таким образом, на сегодняшний день у КДК нет повода рассматривать мат Смолова на ближайшем заседании органа.

В то же время дело может быть рассмотрено на основании публикаций в прессе. Но этот вопрос поднимается, когда определяется повестка ближайшего заседания. Таким образом, теоретически в среду на заседании КДК может быть поднят вопрос о наказании Смолова.

Похожее дело уже рассматривалось в сентябре 2015 года, когда защитник «Локомотива» Виталий Денисов выругался в матче с "Рубином" . КДК тогда наказал его на 60 тысяч рублей.