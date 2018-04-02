Мутко: ФК «Зенит» надо сконцентрироваться на игре, и результат придет

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Санкт-петербургскому «Зениту» нужно прекратить искать причины неудач на стороне и сконцентрироваться на игре, и тогда результат придет. Впечатлениями от итогов тура чемпионата России по футболу с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко

"Зенит" в 2018 году добился в чемпионате ничьих с «Ахматом» и «Амкаром» (обе со счетом 0:0), а в воскресенье обыграл на выезде «Уфу» (2:1). Команда набрала в 23 турах 42 очка и располагается на четвертом месте в турнирной таблице, уступая «Локомотиву» (49 очка), "Спартаку" (47) и ЦСКА (44). Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини , возглавивший команду перед началом сезона, неоднократно отмечал после матчей, что ему не хватает игроков, отмечал ошибки судей и погодные условия. Так, после встречи в Уфе, которая прошла под снегопадом, итальянец назвал условия непригодными для игры и заявил, что игра больше походила на хоккей.

"Команда очень серьезно укомплектована, тренер там достаточно опытный, единственное, мне не нравится, когда люди ищут объяснения на стороне, а не в игре. Вот кто-то даже перефразировал песню Шнура «В Питере — пить». Главное — не ныть, и все встанет на свои места", — считает Мутко.

"Например, вчерашняя игра в Уфе. Бывают такие матчи и в Италии, и в Германии, и наша молодежная сборная недавно в таких условиях в Македонии играла. Кто мог подумать, что 1 апреля в Уфе будет снегопад, что из этого делать драму? Хочет в хоккей поиграть — пусть надевает коньки и следующий матч проводит так", — добавил он.

казанский «Рубин» По мнению вице-премьера, хорошими примерами планомерной работы с командой являются «Уфа» Сергея Семака Курбана Бердыева и ЦСКА Виктора Гончаренко : «Посмотрите на „Рубин“ сейчас: с каждой игрой все больше видно руку Бердыева — дисциплина, контроль мяча, потихонечку-потихонечку человек работает с командой. Это касается любого клуба и сборной: да, мы не говорим, что у нас выдающийся уровень игроков, но тогда на передний план выходит работа тренера, и мы должны это видеть — порядок, дисциплину. Посмотрите на Сергея Семака, на их второй тайм с „Зенитом“, видно, что человек работает с командой спокойно и последовательно, с теми, кто у него есть, а можно выходить и говорить: снег помешал, не того мне купили, судья виноват, календарь не так сделали, смотреть на другие клубы и тешить себя этим. Если сосредоточиться на нужном, думаю, у „Зенита“ все будет нормально, потенциал ведь огромный».

"Я всем клубам говорил: если уж вы сделали все вместе календарь, и быть надо всем вместе, — а у нас сейчас кому как выгодно. Если сосредоточиться на игре — все будет нормально. Дик Адвокат (тренер «Зенита» в 2006-2009 годах — прим. ТАСС) в сложные времена себе такого не позволял, он просто сидел вместе с командой и вкалывал. Допустим, Гончаренко в ЦСКА не рассказывает, что ему кого-то не купили, он работает с теми, кто есть и показывает прекрасный результат, единственный из российских клубов вышел в четвертьфинал Лиги Европы", — добавил он.

Всем надо еще раз изучить вопросы календаря и организации

Мутко поделился мнением о матче «Амкар» — «Локомотив» (2:1), который был сыгран в субботу на домашнем стадионе железнодорожников.

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила пермскому клубу проводить игры на домашнем стадионе «Звезда» из-за плохого состояния искусственного газона, после чего команда сначала провела матч с «Арсеналом» в Саранске, а затем игру с «Локомотивом» в Москве. В заявлении на официальном сайте «Амкара» отмечалось, что одной из причин переноса встречи в Москву стали финансовые условия, предложенные пермякам со стороны железнодорожников — оплаченный перелет и выручка от билетной программы. В день игры РФПЛ выступила с заявлением, в котором отметила, что «Амкар» продолжит играть не на домашнем стадионе, пока не приведет в порядок газон, а со следующего сезона регламент не будет позволять проводить домашние матчи на поле соперника.

"Очень много говорится, много личных мнений, это, безусловно, правильно и здорово, что футбол вызывает много откликов, но надо понимать главное — лига проводит чемпионат. Мы понимаем, что мы — северная страна, что у нас бывают не самые лучшие условия, несмотря на формат проведения чемпионата. И участникам, и клубам, мне кажется, еще раз надо обсудить все эти вопросы — календаря, организации", — прокомментировал ситуацию Мутко.

Вице-премьер поддерживает решение лиги внести изменения в регламент. «Решение принято в рамках регламента, и я рад, что все домыслы ушли на второй план. Что касается заявления лиги (об изменении регламента), мы попросили ее, чтобы она разъяснила свою позицию, она должна быть разъяснена сразу же — клуб, у которого не готов стадион, по регламенту должен играть на резервном стадионе. „Амкар“ принял решение исходя из экономических решений, но если мы исходим из того, что это каким-то образом нарушает спортивные принципы, норму надо убрать и сделать так, чтобы играли на резервном стадионе или на нейтральном поле, которое будет назначено самой лигой», — сказал он.

Мутко выразил надежду, что предстоящий чемпионат мира поможет отечественному футболу и в вопросе подготовки полей. «По итогам этого чемпионата и с учетом новых стадионов нам надо научиться готовить газоны, хотя понимаю, это крайне сложно, когда температура низкая. Но мы видим, что „Спартак“ готовит поле, а „Ростов“, хотя это и южный регион, не может. Очень надеюсь, что опыт постройки новых стадионов и те специалисты, которых мы привлекли, помогут и другим стадионам, и мы научимся более качественно готовить поля», — сказал вице-премьер.

Концовка чемпионата будет горячей

Мутко в целом доволен борьбой, которая разворачивается на финишном отрезке чемпионата. «Концовка чемпионата будет очень интересная и горячая, идет конкурентная борьба, у каждого свои задачи и внизу, и вверху. Может, „СКА— Хабаровск“ (занимает последнее место с 13 очками, в 10 очках от 15-го места — прим. ТАСС) немного особняком стоит, но и им надо отдать должное — в каждом матче борются до конца, бьются за имя, честь, очки. Дополнительный стимул командам дает тот факт, что шесть мест будут давать право сыграть в еврокубках, тем более три места в Лиге чемпионов», — поделился впечатлениями вице-премьер.

Юрий Палыч Семин [главный тренер «Локомотива»] — опытный тренер, и думаю, они разберутся, в чем проблема. Очень много футболистов сборной, после игр которой иногда и устают люди, иногда и с мотивацией проблемы. В целом, думаю, впереди еще много баталий. Интрига обострилась, и это самое главное", — отметил он.