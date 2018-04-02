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Мутко про «Зенит»: главное — не ныть, и все встанет на свои места
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Мутко про «Зенит»: главное — не ныть, и все встанет на свои места 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился своими впечатлениями от выступления санкт-петербургского "Зенит" в чемпионате России по футболу. По его словам, команде нужно искать причины неудач в собственной игре, а не на стороне.
"Команда очень серьезно укомплектована, тренер там достаточно опытный, единственное, мне не нравится, когда люди ищут объяснения на стороне, а не в игре, — заявил Мутко, которого цитирует ТАСС. — Вот кто-то даже перефразировал песню Шнура «В Питере — пить». Главное — не ныть, и все встанет на свои места".
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