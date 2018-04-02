Команда «Чертаново» провела перенесенный матч против «Локомотива-Казанки»

Перенесенный матч «Чертаново» — «Локомотив-Казанка» зоны «Запад» прошел на стадионе «Сапсан Арена» в пятницу, 30 марта.

Сезон в зоне «Запад» Профессиональной футбольной лиги официально возобновился после зимнего перерыва. Напомним, что матчи «Чертаново» против «Долгопрудного» и «Локомотива-Казанки» были перенесены на весну из-за того, что «чертановцев» вызвали в сборные России по футболу. По итогам 15-ого тура, который прошел 28 октября, сине-белые заняли первую позицию в турнирной таблице Первенства.

В пятницу, 30 марта, состоялась игра 17-ого тура «Чертаново» — «Локомотив-Казанка», которая стала одной из самых важных для сине-белых, ведь в случае победы соперника «чертановцы» сдвинулись бы на 6 очков назад от второго места, при этом имея в запасе один матч.

Игра началась с дальних ударов в ворота обеих команд. Однако попытки бомбардировки не увенчались успехом ни с одной, ни с другой стороны. Однако в середине первого тайма «чертановцы» стали вести активную борьбу на чужой половине поля и успешно: Влад Сарвели забил первый мяч.

Второй тайм начался с уверенных атак противника, однако второй гол тоже был исполнен сине-белыми. Антон Зиньковский с подачи Влада Сарвели ворвался в штрафную и забил еще один мяч в ворота соперников.

Итогом матча стал счет 2:0 в пользу «чертановцев». Теперь команде сине-белых осталось провести еще одну игру в зоне «Запад»: 16-й тур пройдет на домашней арене команды «Чертаново» против «Долгопрудного» 3 апреля. Начало в 16:30.

Источник: ФК «ЧЕРТАНОВО»