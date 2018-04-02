«Урал»: у Чантурии диагностировано повреждение крестообразной связки колена

«У Чантурии повреждение крестообразной связки левого колена, лечение займёт шесть-семь месяцев. В ближайшее время футболисту предстоит операция в Германии. Что касается Фидлера, у него ничего серьёзного, просто сильный ушиб», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Ирине Белкиной в пресс-службе «Урала».

В настоящий момент «Урал» с 29 очками занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги.