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Джорджо Кьеллини: «Роналду сейчас играет монструозную „девятку“
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Джорджо Кьеллини: «Роналду сейчас играет монструозную „девятку“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что игра нападающего "Реала" Криштиану Роналду изменилась. Туринцам и мадридцам предстоит встретиться в 1/4 финала Лиги чемпионов.
— Роналду изменил стиль игры за последние два года, — цитирует El Mundo Deportivo Кьеллини. — Раньше он играл «семерку», действуя на скорости на флангах, а теперь это настоящая монструозная «девятка». Его сила исходит из желания быть лучшим в любой ситуации. Если он в незначительной ситуации потеряет мяч, то отреагирует на это гневно и бурно. Он играет так, словно это первый и последний раз.
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