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В Китае погиб последний выращенный по программе возрождения вида на Алтае балобан
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В Китае погиб последний выращенный по программе возрождения вида на Алтае балобан 

RT на русском 1 час назад
Самка сокола-балобана по кличке Учсын, которая была последним из птенцов, выращенных дикими сородичами по программе возрождения вида, погибла в Китае на линии электропередачи. Об этом сообщается на сайте российского отделения Всемирного фонда природы.
Отмечается, что на Алтае в гнездо пары соколов были подсажены четыре птенца, где они благополучно выросли. Перед вылетом из гнезда на троих соколят были укреплены GPS/GSM-трекеры, которые помогают отслеживать перемещения особенно ценных видов. Впоследствии двое соколят погибли.
«Сокол внезапно перестал летать 1 марта 2018 года, передатчик фиксировал передвижения птицы на расстояние нескольких десятков метров. 6 марта сигнал перестал поступать. Наши китайские коллеги из университета Урумчи во главе с профессором Ма Мингом выехали на место последней локации Учсын. Уже 16 марта, проехав более тысячи километров, эксперты нашли тело самки балобана рядом с высоковольтными линиями электропередач (ЛЭП)», — рассказал эксперт WWF Игорь Карякин.
Ранее сообщалось, что в Кении умер последний самец северного белого носорога по кличке Судан.
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