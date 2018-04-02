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Малышко: на данный момент 15-е места меня не устраивают
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Малышко: на данный момент 15-е места меня не устраивают 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Олимпийский чемпион российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о перспективах работы с тренером Анатолием Хованцевым.
«Я немного разговаривал с Анатолием Николаевичем Хованцевым, пока не было разговора о том, что — да, работаем. Он сказал: «Я буду думать, мне уже немало лет». Я говорю: «Всё равно вы ездите по 20 часов в дороге, какая разница. Лучше уж тренировать спокойно команду какую-нибудь». Я думаю, если он согласится, то мы настроимся на два или четыре года, не знаю. Хотя бы на два года можно план подготовить и каждый год смотреть, если действительно будет результат — хотя бы личные медали на Кубках мира — тогда есть смысл продолжать и идти к своей цели.
На данный момент 15-е места меня не устраивают, хотя некоторые говорят, что это нормально. Всех интересуют медали, и всем нужны результаты, именно пьедестал», — сказал Малышко.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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