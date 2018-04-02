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Виталий Мутко — о Манчини: Главное — не ныть, и все встанет на свои места
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Виталий Мутко — о Манчини: Главное — не ныть, и все встанет на свои места 

Советский спорт 59 минут назад
На данный момент сине-бело-голубые занимают четвертое место в таблице РФПЛ, набрав 42 очка.
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"Команда очень серьезно укомплектована, тренер там достаточно опытный, единственное, мне не нравится, когда люди ищут объяснения на стороне, а не в игре. Вот кто-то даже перефразировал песню Шнура «В Питере — пить». Главное — не ныть, и все встанет на свои места.
"Например, вчерашняя игра в Уфе. Бывают такие матчи и в Италии, и в Германии, и наша молодежная сборная недавно в таких условиях в Македонии играла. Кто мог подумать, что 1 апреля в Уфе будет снегопад, что из этого делать драму? Хочет в хоккей поиграть — пусть надевает коньки и следующий матч проводит так", — цитирует Мутко ТАСС.
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