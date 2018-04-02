Виталий Мутко — о Манчини: Главное — не ныть, и все встанет на свои места

На данный момент сине-бело-голубые занимают четвертое место в таблице РФПЛ, набрав 42 очка.

"Команда очень серьезно укомплектована, тренер там достаточно опытный, единственное, мне не нравится, когда люди ищут объяснения на стороне, а не в игре. Вот кто-то даже перефразировал песню Шнура «В Питере — пить». Главное — не ныть, и все встанет на свои места.