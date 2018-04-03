Перес готов обменять Бензема на звезду АПЛ

Как информирует испанская пресса, ближайшим летом босс «сливочных» одной сделкой рассчитывает «убить сразу двух зайцев» — заполучить ведущего игрока «аристократов», которым его клуб интересуется уже достаточно долгое время, и избавиться от 30-летнего нападающего, не демонстрирующего в текущем сезоне своей лучшей игры. При этом за бельгийца Пересу придется доплатить еще солидную сумму.