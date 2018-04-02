Ещё
Джорджо Кьеллини: Рамос — лучший защитник мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джорджо Кьеллини: Рамос — лучший защитник мира 

Советский спорт 37 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини назвал испанца Серхио Рамоса из «Реала» лучшим центральный защитником мира.
«По моему мнению, Серхио Рамос — лучший центральный защитник, — приводит EL MUNDO слова итальянца. — Он знает, как проводить ключевые матчи. Но в Испании также есть Пике, которому повезло в том, что он рос рядом с Пуйолем.
Сегодня вместе с Умтити у них получилась пара очень высокого уровня. Думаю, им помогает тренерская работа Вальверде. Он нашел такое сочетание, которого у «Барселоны» до этого не было. Хотя не забывайте, что все начинается с команды».
Напомним, в ¼ финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Реалом».
Советский спорт: последние новости
Мартин Демикелис: Было бы ошибкой полагать, что «Севилья» простой соперник Дмитрий Крикорьянц вручил Алене Филюшкиной поздравительный адрес Источник: летом РФС планирует реформировать первый дивизион
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку15
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ44
Загитова рассказала о личной жизни
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
РФПЛ сообщила об изменении в правилах1
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение