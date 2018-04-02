Джорджо Кьеллини: Рамос — лучший защитник мира

«По моему мнению, Серхио Рамос — лучший центральный защитник, — приводит EL MUNDO слова итальянца. — Он знает, как проводить ключевые матчи. Но в Испании также есть Пике, которому повезло в том, что он рос рядом с Пуйолем.

Сегодня вместе с Умтити у них получилась пара очень высокого уровня. Думаю, им помогает тренерская работа Вальверде. Он нашел такое сочетание, которого у «Барселоны» до этого не было. Хотя не забывайте, что все начинается с команды».

Напомним, в ¼ финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Реалом».