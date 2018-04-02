Мутко — о матче «Амкар» — «Локомотив»: «Рад, что все домыслы ушли на второй план»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что в регламент чемпионата России нужно внести правки, после которых команды не смогут проводить домашние матчи на поле соперника. 31 марта «Амкар» в рамках 24-го тура премьер-лиги провел домашнюю игру против «Локомотива» (2:1) на поле противника — «РЖД Арене». Пермяки из-за состояния газона на стадионе «Звезда» были вынуждены провести матч с лидером чемпионата на его поле.

Пермь вам!

— Очень много говорится, много личных мнений, это, безусловно, правильно и здорово, что футбол вызывает много откликов, но надо понимать главное — лига проводит чемпионат, — цитирует ТАСС Мутко. — Мы понимаем, что мы — северная страна, что у нас бывают не самые лучшие условия, несмотря на формат проведения чемпионата. И участникам, и клубам, мне кажется, еще раз надо обсудить все эти вопросы — календаря, организации.

Решение принято в рамках регламента, и я рад, что все домыслы ушли на второй план. Что касается заявления лиги (об изменении регламента. — Прим. «СЭ»), мы попросили ее, чтобы она разъяснила свою позицию, она должна быть разъяснена сразу же — клуб, у которого не готов стадион, по регламенту должен играть на резервном стадионе. «Амкар» принял решение исходя из экономических решений, но если мы исходим из того, что это каким-то образом нарушает спортивные принципы, норму надо убрать и сделать так, чтобы играли на резервном стадионе или на нейтральном поле, которое будет назначено самой лигой.

По итогам этого чемпионата мира и с учетом новых стадионов нам надо научиться готовить газоны, хотя понимаю, это крайне сложно, когда температура низкая. Но мы видим, что "Спартак" готовит поле, а «Ростов», хотя это и южный регион, не может. Очень надеюсь, что опыт постройки новых стадионов и те специалисты, которых мы привлекли, помогут и другим стадионам, и мы научимся более качественно готовить поля.

Оланаре и «Амкар» — за честный футбол! // Российский футбол не так и плох. Невероятно, но это правда // «Все против нас, только мы сами хотим сохранить футбол в Перми»