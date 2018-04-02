Ещё
Мутко — о матче «Амкар» — «Локомотив»: «Рад, что все домыслы ушли на второй план»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мутко — о матче «Амкар» — «Локомотив»: «Рад, что все домыслы ушли на второй план» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Спорт-Экспресс
Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что в регламент чемпионата России нужно внести правки, после которых команды не смогут проводить домашние матчи на поле соперника. 31 марта «Амкар» в рамках 24-го тура премьер-лиги провел домашнюю игру против «Локомотива» (2:1) на поле противника — «РЖД Арене». Пермяки из-за состояния газона на стадионе «Звезда» были вынуждены провести матч с лидером чемпионата на его поле.
Пермь вам!
— Очень много говорится, много личных мнений, это, безусловно, правильно и здорово, что футбол вызывает много откликов, но надо понимать главное — лига проводит чемпионат, — цитирует ТАСС Мутко. — Мы понимаем, что мы — северная страна, что у нас бывают не самые лучшие условия, несмотря на формат проведения чемпионата. И участникам, и клубам, мне кажется, еще раз надо обсудить все эти вопросы — календаря, организации.
Решение принято в рамках регламента, и я рад, что все домыслы ушли на второй план. Что касается заявления лиги (об изменении регламента. — Прим. «СЭ»), мы попросили ее, чтобы она разъяснила свою позицию, она должна быть разъяснена сразу же — клуб, у которого не готов стадион, по регламенту должен играть на резервном стадионе. «Амкар» принял решение исходя из экономических решений, но если мы исходим из того, что это каким-то образом нарушает спортивные принципы, норму надо убрать и сделать так, чтобы играли на резервном стадионе или на нейтральном поле, которое будет назначено самой лигой.
По итогам этого чемпионата мира и с учетом новых стадионов нам надо научиться готовить газоны, хотя понимаю, это крайне сложно, когда температура низкая. Но мы видим, что "Спартак" готовит поле, а «Ростов», хотя это и южный регион, не может. Очень надеюсь, что опыт постройки новых стадионов и те специалисты, которых мы привлекли, помогут и другим стадионам, и мы научимся более качественно готовить поля.
Оланаре и «Амкар» — за честный футбол! // Российский футбол не так и плох. Невероятно, но это правда // «Все против нас, только мы сами хотим сохранить футбол в Перми»
Спорт-Экспресс: последние новости
Игорь Шалимов: "Отставка могла произойти прошлой осенью" Виталий Мутко: "Концовка чемпионата будет горячей" Виталий Шашков: "К игре со "Спартаком" поле и стадион будут готовы"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку14
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ44
Загитова рассказала о личной жизни
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
РФПЛ сообщила об изменении в правилах1
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение