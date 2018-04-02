«Атлетико» определился с приоритетным кандидатом на замену Гризманну

Мадридский «Атлетико» определился с приоритетным кандидатом на замену своему форварду Антуану Гризманну , который ближайшим летом может сменить клубную прописку.

Так, по сведениям fichajes.com, главной альтернативой французу «матрасники» рассматривают нападающего «Валенсии» Родриго. Однако препятствием на пути возможного переезда 27-летнего игрока на «Ванду Метрополитано» могут стать 120 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте футболиста с «летучими мышами».

В нынешнем сезоне Родриго забил 16 мячей и сделал 7 результативных передач в 35 матчах за «Валенсию».