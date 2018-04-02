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Джанлуиджи Буффон: Надеюсь, опыт прошлых матчей против «Реала» поможет «Ювентусу»
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Джанлуиджи Буффон: Надеюсь, опыт прошлых матчей против «Реала» поможет «Ювентусу» 

Советский спорт 3 часа назад
«Сыграть так, как умеем. Ничего больше. Разве что немного везения в определённые моменты. Люди забывают о таких вещах после матчей, запоминается лишь результат.
Но я помню, как мы три года назад играли с »Реалом" в Турине, и мадридцы после рикошета в штрафной попали в перекладину. Это был один из самых важных и поворотных моментов матча. Если бы мяч влетел в ворота, «Реал» повёл бы 2:1. Но матч завершился со счётом 2:1 в нашу пользу. Люди о таком забывают. Я же прекрасно знаю, каково это — пройти дальше или вылететь из-за одной мелочи. Надеюсь, «Ювентусу» повезёт в мелочах.
Ясное дело, новая встреча не переполняет нас радостью. «Реал» наряду с «Барселоной» и, может быть, «Сити» с «Баварией» — те команды, с которыми никогда встречаться не хочется. Но верно и то, что выход в четвертьфинал Лиги чемпионов автоматически означает соперничество с лучшими. Так что всё нормально. Мы снова будем играть на победу. Надеюсь, опыт прошлых матчей — как положительный, так и отрицательный — поможет нам", — цитирует Буффона официальный сайт УЕФА.
Напомним, первая игра между командами состоится в Турине 4 апреля.
В прошлом сезоне «Ювентус» и «Реал» сыграли в финале Лиги чемпионов. Встреча завершилась уверенной победой испанского клуба — 4:1.
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