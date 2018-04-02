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Игорь Резвухин: «Амкар» работает над тем, чтобы принять «Рубин» в Перми"
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Игорь Резвухин: «Амкар» работает над тем, чтобы принять «Рубин» в Перми" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что клуб намерен провести матч 26-го тура премьер-лиги с «Рубином» в Перми. Для этого, по словам руководителя уральцев, приводит стадион «Звезда» в надлежащее состояние.
— Работаем над тем, чтобы вернуть нам право проводить матчи на «Звезде», — сказал Резвухин. — Надеемся, что сможем принять «Рубин» в Перми. Конкретно, что делаем, говорить бы не хотелось, но планируем вернуть стадион и проводить игры дома.
— Если не получится вернуть стадион, где будете принимать «Ахмат» в последнем туре, учитывая, что ваше резервное поле в Уфе занято?
— Это слишком далеко. Мы хотим сыграть дома уже с «Рубином».
Последние два домашних матча с «Арсеналом» (0:2) и «Локомотивом» (2:1) «Амкар» провел в Уфе и Москве соответственно. (Андрей СИЗЯКИН)
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