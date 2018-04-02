Налог на богатых: Депутаты предложили пополнять казну за счёт миллионеров

4.04.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Налог на богатых: Депутаты предложили пополнять казну за счёт миллионеров» Депутаты государственной думы предложили законопроект о введении прогрессивного налогообложения физлиц. Документ подразумевает, для лиц, с доходом менее 100 тысяч рублей в год, ставку налога на уровне 5%, а если доход выше 10 миллионов, то ставка налога возрастает до 25%. Сейчас ставка налога на доходы физлиц составляет 13% для всех плательщиков, вне зависимости от их доходов. Авторы инициативы отметили, что надежды, когда-то возложенные на установление плоской шкалы НДФЛ, не оправдались, легализация «теневых» доходов не произошла, а коррупционная составляющая увеличилась. Введение новой шкалы налогообложения предлагается с 2019 года.

Участники пресс-конференции расскажут о подробностях предлагаемого законопроекта, а также о судьбе российских миллионеров.