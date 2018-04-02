4.04.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Налог на богатых: Депутаты предложили пополнять казну за счёт миллионеров» Депутаты государственной думы предложили законопроект о введении прогрессивного налогообложения физлиц. Документ подразумевает, для лиц, с доходом менее 100 тысяч рублей в год, ставку налога на уровне 5%, а если доход выше 10 миллионов, то ставка налога возрастает до 25%. Сейчас ставка налога на доходы физлиц составляет 13% для всех плательщиков, вне зависимости от их доходов. Авторы инициативы отметили, что надежды, когда-то возложенные на установление плоской шкалы НДФЛ, не оправдались, легализация «теневых» доходов не произошла, а коррупционная составляющая увеличилась. Введение новой шкалы налогообложения предлагается с 2019 года.
Участники пресс-конференции расскажут о подробностях предлагаемого законопроекта, а также о судьбе российских миллионеров.
Участники пресс-конференции: — Соавтор инициативы, первый заместитель председателя комитета государственной думы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов; — Бывший министр экономики России, Председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев; — Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало пресс-конференции в 12:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49 Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.