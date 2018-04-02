Виталий Мутко: «Концовка чемпионата будет горячей» 

Вице-премьер РФ Виталий Мутко доволен тем, что после поражения «Локомотива» от «Амкара» (1:2) интрига в чемпионате России обострилась. После этой встречи отрыв железнодорожников от занимающего вторую строчку "Спартака" сократился до 2 очков (49 и 47 соответственно). При этом, у лидера есть игра в запасе.
— Концовка чемпионата будет очень интересная и горячая, идет конкурентная борьба, у каждого свои задачи и внизу, и вверху, — цитирует ТАСС Мутко. — Может, «СКА-Хабаровск» немного особняком стоит, но и им надо отдать должное — в каждом матче борются до конца, бьются за имя, честь, очки. Дополнительный стимул командам дает тот факт, что шесть мест будут давать право сыграть в еврокубках, тем более три места в Лиге чемпионов.
Юрий Палыч Семин — опытный тренер, и думаю, они разберутся, в чем проблема. Очень много футболистов сборной, после игр которой иногда и устают люди, иногда и с мотивацией проблемы. В целом, думаю, впереди еще много баталий. Интрига обострилась, и это самое главное.