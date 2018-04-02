Ямальцы выбрались из снежного плена

На автодроме Федерации автомобильного спорта ЯНАО прошло первенство Надымского района по трофи-рейду «Снежный плен».

Соревнования проходили в Надыме уже не в первый раз и собирают вокруг себя все большее количество любителей этого вида спорта. В этом году на старт вышли 24 экипажа, которые показывали навык вождения в классах «Стандарт», «Экстрим» и «Спорт». Любители экстрима приехали из Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Салехарда и Надымского района. Они соревновались, преодолевая очередной маршрут, пробиваясь метр за метром к победной точке.

В классе «Спорт» первыми финишировали новоуренгойцы Иван Шустов и Василий Клюжев. В классе «Экстрим» лучший результат показал экипаж Андрея Лущаева и Ильнура Утяшева из поселка Пангоды. В классе «Стандарт» первое место заняли Александр Исенов и Егор Пронин . Все участники трофи-рейда награждены кубками, медалями и поощрительными призами.

Напомним, история развития экстремального вождения в условиях абсолютного бездорожья в Надымском районе началась с соревнований по снегоходному кроссу на кубок Кортунова, затем уже провели троф-рейд «Снежный плен».