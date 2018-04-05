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Дополнительное время: жителей Самары приглашают помогать гостям ЧМ-2018 на ж/д вокзале
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Дополнительное время: жителей Самары приглашают помогать гостям ЧМ-2018 на ж/д вокзале 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
«Транспортная дирекция — 2018» продлила набор временного персонала для координации и информировании болельщиков чемпионата мира по футболу на железнодорожном вокзале в Самаре. Заявки можно подать до 15 апреля.
— Пока что о своем желании помогать во время мундиаля в городах-организаторах заявили 1300 человек. Самым популярным городом стала Москва — 460 обращений. На втором месте — Санкт-Петербург (200 заявок). Замыкает тройку лидеров Сочи (155 заявок), — пояснили представители дирекции.
В 11 городах-организаторах турнира планируют набрать сотрудников на более чем 900 вакансий. Весь штат обеспечат комплектом форменной одежды и бесплатным питанием во время дежурств. Добровольцы будут работать с 12 июня по 17 июля.
Подать заявку может любой гражданин России старше 18 лет до 30 марта. Но кандидаты должны хорошо владеть одним из международных языков: английским, немецким, французским или испанским. Тех, кто пройдет первичный отбор, отправят на обучение.
Также сейчас в Самаре набирают стюардов. Они будут работать непосредственно на стадионе.
В Самаре пройдут шесть матчей ЧМ. Игры группового этапа назначили на 17, 21, 25 и 28 июня. Команды, которые сразятся на стадионе «Самара Арена», выбрали во время жеребьевки в Кремле. 63.ru следил за событиями в режиме онлайн. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года.
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