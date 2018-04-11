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В Самаре будут судить водителя автобуса №205 за ДТП с тремя пострадавшими
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В Самаре будут судить водителя автобуса №205 за ДТП с тремя пострадавшими 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В Самаре предстанет перед судом водитель автобуса, совершивший ДТП, в котором пострадали три человека, сообщает прокуратура Самарской области.
По версии предварительного следствия, 10 июня 2017 года 47-летний мужчина, управляя автобусом HYUNDAI HD (LWB) COUNTY, следуя по маршруту №205, и двигаясь по проезжей части улице Ново-Вокзальной в Промышленном районе Самары, не справился с управлением и утратил контроль за движением автобуса, выехал за пределы проезжей части, где врезался в световую опору.
В результате ДТП трем пассажирам автобуса, среди которых один несовершеннолетний, причинен тяжкий вред здоровью.
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил ДТП или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Промышленного района Самары.
Водителю грозит наказание до двух лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.
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