Самбист из Вороновского одержал победу в турнире по боевому самбо

Булат Адаев стал победителем в 2-х весовых категориях. Фото: С. Голубев

В минувшие выходные в городском округе Троицк, в рамках проекта «Историческая память» прошёл первый турнир по боевому самбо посвященный памяти Подвига Героев 6-й роты ВДВ.

В спортивном мероприятии, организованном Фондом памяти 6-й роты ВДВ, Федерацией боевого самбо России и при поддержке администрации городского округа Троицк приняли участие спортсмены Троицкого и Новомосковского административных округов, в том числе и спортсмены поселения Вороновское.

Один из них, Адаев Булат, стал победителем сразу в двух весовых категориях 48 кг и 52 кг.

По словам организаторов мероприятия, в дальнейшем планируется привлечение новых спортсменов в данном виде спорта и расширение географии участников.