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Самбист из Вороновского одержал победу в турнире по боевому самбо
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Самбист из Вороновского одержал победу в турнире по боевому самбо 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Булат Адаев стал победителем в 2-х весовых категориях. Фото: С. Голубев
В минувшие выходные в городском округе Троицк, в рамках проекта «Историческая память» прошёл первый турнир по боевому самбо посвященный памяти Подвига Героев 6-й роты ВДВ.
В спортивном мероприятии, организованном Фондом памяти 6-й роты ВДВ, Федерацией боевого самбо России и при поддержке администрации городского округа Троицк приняли участие спортсмены Троицкого и Новомосковского административных округов, в том числе и спортсмены поселения Вороновское.
Один из них, Адаев Булат, стал победителем сразу в двух весовых категориях 48 кг и 52 кг.
По словам организаторов мероприятия, в дальнейшем планируется привлечение новых спортсменов в данном виде спорта и расширение географии участников.
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