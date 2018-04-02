Широков: «Идеи в работе Манчини пока не наблюдается»

"Не заметно, что Манчини работает над проблемами. Он пока не смог выстроить команду, которая могла бы радовать болельщиков яркой атакующей игрой. В матче с «Уфой», например, команда создала мало моментов — даже если брать во внимание плохую погоду. На данный момент не заметно, что у Манчини может получиться в питерском клубе. Идеи пока не наблюдается", — цитирует бывшего футболиста sport24.ru.