Шалимова в «Краснодаре» сменит Мусаев?

Не исключено, что завтра основную команду «Краснодара» возглавит Мурад Мусаев . 35-летний специалист работает с молодежным составом «быков», который за шесть туров до конца своего первенства лидирует, опережая на три очка ЦСКА — 56 против 53.

Соглашение с Мусаевым может быть оформлено до конца этого сезона.

Напомним, что сегодня в отставку отправлен Игорь Шалимов , занимавший должность главного тренера южан с сентября 2016 года после ухода Олега Кононова

"Быки" после 24 туров занимают пятое место в чемпионате России, набрав 41 очко. ( Вячеслав КОРОТКИН

Игорь Шалимов уволен из «Краснодара». Подробности