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Шалимова в «Краснодаре» сменит Мусаев?
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Шалимова в «Краснодаре» сменит Мусаев? 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Не исключено, что завтра основную команду «Краснодара» возглавит Мурад Мусаев. 35-летний специалист работает с молодежным составом «быков», который за шесть туров до конца своего первенства лидирует, опережая на три очка ЦСКА — 56 против 53.
Соглашение с Мусаевым может быть оформлено до конца этого сезона.
Напомним, что сегодня в отставку отправлен Игорь Шалимов, занимавший должность главного тренера южан с сентября 2016 года после ухода Олега Кононова.
"Быки" после 24 туров занимают пятое место в чемпионате России, набрав 41 очко. (Вячеслав КОРОТКИН)
Игорь Шалимов уволен из «Краснодара». Подробности
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