Встреча ветеранов 1-го Крестьянского Советского полка

В Парке Победы на Поклонной горе прошла встреча ветеранов 1-го Крестьянского Советского полка. Она была приурочена к 100-летнему юбилею формирования подразделения. Собравшиеся провели торжественный митинг и возложили цветы к Монументу Победы.