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Встреча ветеранов 1-го Крестьянского Советского полка
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Встреча ветеранов 1-го Крестьянского Советского полка 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
В Парке Победы на Поклонной горе прошла встреча ветеранов 1-го Крестьянского Советского полка. Она была приурочена к 100-летнему юбилею формирования подразделения. Собравшиеся провели торжественный митинг и возложили цветы к Монументу Победы.
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