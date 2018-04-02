7 кандидатов для Галицкого: От Рахимова до… Слуцкого

Нет, никто не говорит, что отставка не напрашивалась, но Галицкий верил в Шалимова с упорностью, достойной другого применения и не увольнял даже в более очевидных ситуациях. Но после домашней ничьей с «Анжи» — как отрезало.

«ФК «Краснодар» благодарит Игоря Михайловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской деятельности. Имя нового главного тренера «Краснодара» будет названо в ближайшие дни», — гласит официальный сайт команды.

Кандидат на замену не готов — свидетельство импульсного характера решения Сергея Галицкого, которые осторожному бизнесмену так несвойственны. Пока клуб подбирает кандидатуру на замену Шалимову, предложим несколько вариантов и мы — вдруг поможет.

Вариант, который так и просится — Рашид Рахимов. Российский специалист с таджикскими корнями себя уже давно зарекомендовал, как тренер очень высокого уровня. Последним местом работы Рашида Маматкуловича был грозненский «Ахмат». С лета 2017 года он свободен и его кандидатуру вспоминают каждый раз, как освобождается более или менее хорошая должность. Вот уже даже в сборную России сватать начали, а тут — «Краснодар»…

Еще один кандидат, который так и просится в этот список — очередной бывший тренер грозненского «Ахмата» Олег Кононов. В принципе, для «Краснодара» — вариант неплохой, но приглашение этого тренера для Галицкого станет признанием ошибки, ведь Кононов уже работал в «Краснодаре», не справился и так же был отправлен в отставку.

Качественный тренер с большим опытом работы в российской премьер-лиге и вполне пристойными результатами — Леонид Кучук. Проблема в том, что у этого тренера часто возникают какие-то личные разногласия с лидерами команд, в которых он работает. Его приход в «Краснодар» поставит под удар атмосферу в раздевалке. Готов ли пойти на это Сергей Галицкий? Теперь от него можно ожидать всего.

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Что мы все по свободным тренерам, да по свободным? «Краснодар» — российский топ-клуб, который может и должен переманивать кадры у конкурентов. Во всяком случае «украсть» классного тренера у вечно бедствующего московского «Торпедо» для «быков» не составит труда. Да, мы имеем в виду Игоря Колыванова — тренера, который прививает весьма симпатичный футбол черно-белым. Главный его плюс в глазах Галицкого — он любит и умеет работать с молодыми футболистами. а воспитанники академии «Краснодара» сейчас как раз в таком возрасте, когда опытный тренер должен начать подпускать их к стартовому составу.

Один из самых неприкаянных тренеров отечественного футбола с великолепной школой — Сергей Бородюк. Специалист работал с такими махинами, как Гус Хиддинк и Дик Адвокат, но в клубном футболе так себя найти и не смог. Последнее место работы — сборная Казахстана.

Идеальным выбором для «Краснодара» стал бы Сергей Семак, но с ним все не так просто. Во-первых, он и так неплохо работает в клубе премьер-лиги, в «Уфе». Во-вторых, в перспективе он может претендовать на должность в таких командах, как ЦСКА и «Зенит» , что, при всем уважении к «Краснодару», пока по статусу находится выше. В-третьих, Семака сейчас активно лоббируют в приемники Станиславу Черчесову в сборную России, а «Краснодару» все-таки нужны гарантии длительного сотрудничества с тренером.

Самый фантастический и одновременно такой привлекательный вариант — Леонид Слуцкий. Нет, никто не говорит о том, что Леонид Викторович должен разорвать уже подписанный контракт с «Витессом», предать голландский клуб и свою мечту работать за границей. Речь идет о временном сотрудничестве — на два месяца до конца чемпионата. Мы все помним, как точно так же с «Челси» работал Гус Хиддинк, тогда возглавлявший сборную России. К лету «Краснодар» найдет себе хорошего кандидата, а до того времени — обеспечит качественную работу в клубе. Для Слуцкого — неплохая подработка и услуга Галицкому, с которым он и так хорошо общается и еще наверняка будет пересекаться в будущем.