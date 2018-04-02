«Внимание всем!» В Краснодаре проверят систему экстренного оповещения населения

Плановая комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдет с 10:00 до 12:00. Она будет сопровождаться включением электросирен, сообщает пресс-служба города.

Звук сирен является предупредительным сигналом об опасности, который означает «Внимание всем!». При данном сигнале нужно будет включить телевизор на канале «Кубань 24» или «Россия 1», проводное радио на первую программу «Радио России», эфирное радио — на каналы «Первое радио Кубани» или «Радио России» и прослушать специальное сообщение. При этом следует соблюдать беспокойстве и оставаться дома или на работе. Такая проверка провдится в Краснодаре регулярно.