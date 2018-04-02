Ещё
«Внимание всем!» В Краснодаре проверят систему экстренного оповещения населения
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Внимание всем!» В Краснодаре проверят систему экстренного оповещения населения 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Плановая комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдет с 10:00 до 12:00. Она будет сопровождаться включением электросирен, сообщает пресс-служба города.
Звук сирен является предупредительным сигналом об опасности, который означает «Внимание всем!». При данном сигнале нужно будет включить телевизор на канале «Кубань 24» или «Россия 1», проводное радио на первую программу «Радио России», эфирное радио — на каналы «Первое радио Кубани» или «Радио России» и прослушать специальное сообщение. При этом следует соблюдать беспокойстве и оставаться дома или на работе. Такая проверка провдится в Краснодаре регулярно.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Куйвашев выйдет на лед в Матче звезд Избирком Прикамья и полиция проверят кандидатов на судимости «С утра открылся — уже пять норм нарушил». ТРЦ в эпицентре конфликта интересов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку14
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Загитова рассказала о личной жизни
Жара в Краснодаре: мат Смолова и отставка Шалимова
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение