В 5 микрорайоне состоялись интересные командные соревнования по пейнтболу

30 марта на территории пейнтбольного клуба «Forrest» в 5 микрорайоне состоялись интересные командные соревнования по пейнтболу, среди сборных команд ГБУ «Жилищник» города Зеленограда. В течение двух часов команды соревновались друг с другом в тактическом и техническом мастерстве владения спортивным оружием (маркером).

Лучшими на турнире стали команды РЭУ 18, ГБУ Жилищник Крюково, ГБУ Жилищник Старое Крюково.

Награждение команд победителей и призёров по итогам турнира проводил заместитель директора ГБУ Жилищник района Крюково Путивцев Александр Васильевич.

Организаторы турнира руководство ГБУ Жилищник района Крюково при поддержке ГБУ «ФАВОРИТ».