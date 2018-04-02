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В 5 микрорайоне состоялись интересные командные соревнования по пейнтболу
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В 5 микрорайоне состоялись интересные командные соревнования по пейнтболу 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
30 марта на территории пейнтбольного клуба «Forrest» в 5 микрорайоне состоялись интересные командные соревнования по пейнтболу, среди сборных команд ГБУ «Жилищник» города Зеленограда. В течение двух часов команды соревновались друг с другом в тактическом и техническом мастерстве владения спортивным оружием (маркером).
Лучшими на турнире стали команды РЭУ 18, ГБУ Жилищник Крюково, ГБУ Жилищник Старое Крюково.
Награждение команд победителей и призёров по итогам турнира проводил заместитель директора ГБУ Жилищник района Крюково Путивцев Александр Васильевич.
Организаторы турнира руководство ГБУ Жилищник района Крюково при поддержке ГБУ «ФАВОРИТ».
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