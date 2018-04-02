Мутко: первый тестовый матч на «Екатеринбург-Арене» в целом вопросов не вызвал

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Первый тестовый матч на «Екатеринбург-Арене» в преддверии чемпионата мира по футболу не вызвал серьезных вопросов, остаются лишь нюансы. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, председатель координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира Виталий Мутко

Первым тестовым матчем на реконструированной арене в Екатеринбурге стала встреча 24-го тура чемпионата страны "Урал" "Рубин" (1:1), которая прошла в воскресенье.

"В целом по организации, запуску, эвакуации вопросов нет, но остаются нюансы по работе в перерыве, наличию точек питания, возможности выйти со стадиона и вернуться. Завтра на координационном совете мы подробно рассмотрим итоги матча, а также подготовку к первым тестовым играм в Калининграде и Ростове-на-Дону", — рассказал Мутко.

Вице-премьер отметил, что арена пока не готова была принять всех желающих. «Надо еще раз сказать, что тестовых матчей будет три и последовательность заполнения будет поэтапная, возможно, мы не совсем это донесли, потому что комментарии возникают. Вчера мы не могли запустить больше двадцати тысяч — сразу тестировать полную заполняемость невозможно. И, конечно, очень важно, чтобы сами болельщики, например, по специальным телефонам давали оценку, очень важно собрать мнение болельщиков», — пояснил он.

"Хочу поздравить Екатеринбург, это очень важный для страны город, и стадион добавляет ему еще качества. Хочется пожелать «Уралу» поддержки болельщиков и экономической стабильности, надеюсь, что в будущем они будут бороться и за еврокубки", — также отметил Мутко.